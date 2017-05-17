تقارير.. جمال محمود مدربًا للوحدات الأردني

قالت تقارير صحافية أردنية، اليوم الأربعاء، إن إدارة نادي الوحدات اتفقت مع المدرب جمال محمود لتدريب الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، بعد إيقاف نادي الأهلي إجراءات التوقيع معه.

وقال الأهلي في بيان، إنه تباحث مع المدير الفني في أمور الفريق، وتطرق الطرفان إلى الأنباء الواردة من نادي الوحدات حول رغبتها في التحاقه بالنادي.

وأكد نادي الأهلي أن الإدارة وافقت على عدم استكمال إجراءات التوقيع مع المدرب وشكرته على التزامه الأدبي معها إلى آخر لحظة.

وتمتلك إدارة نادي الوحدات، عدة خيارات تدريبية، لكن جمال محمود بات المرشح الأبرز لتسلم المهمة، خاصة وأن قدومه يعتبر مطلبًا جماهيريًا، بعد الإنجازات التي حققها في السنوات الماضية سواء مع منتخب فلسطين أو مع فريق شباب الأردن، وبعد الخسارة القاسية التي مني بها الفريق أمس الثلاثاء، أمام الوحدة السوري 1-4، في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وكانت إدارة الوحدات، قد أنهت عقد العراقي عدنان حمد بالتراضي قبل أيام، وقامت بتكليف غياث التميمي بمهمة المدير الفني، حيث قاد الفريق الأردني أمام الوحدة السوري.

ويعيش نادي الوحدات، أسوأ مواسمه المحلية، من الناحيتين الفنية والمالية، ويتطلع للخروج من هذه الأزمة.

ويخوض الوحدات يوم 30 آيار/ مايو الجاري، مواجهة أصعب أمام الوحدة السوري في إياب قبل النهائي لمنطقة غرب آسيا لبطولة كأس الاتحاد.