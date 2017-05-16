العراقي كرار جاسم ينضم إلى نادي نفط عبادان الإيراني

المصدر: طهران - إرم نيوز

انضم اللاعب العراقي، كرار جاسم، إلى نادي نفط عبادان الذي يمثل المدينة الواقعة جنوب إيران في الدوري الممتاز لكرة القدم، بعدما أنهى تعاقده ومشاكله مع نادي تراكتور سازي تبريز، أحد أهم الأندية الإيرانية.

وقالت وكالة الأنباء الرياضية الإيرانية، اليوم الثلاثاء: “كرار جاسم وقَّع عقداً مع إدارة نادي نفط عبادان لتمثيله في الموسم المقبل من الدوري الإيراني الممتاز “، مشيرة إلى أن “مدة العقد سنة واحدة”.

وأشار جاسم عقب التوقيع على العقد إلى إنه “سعيد بالانضمام إلى نادي نفط عبادان الذي يدرّبه المدرب المخضرم فراز كمالوند”، واصفاً “كمالوند بأنه والده الروحي ومعلّمه وقد تأثر به كثيراً بسبب هدوئه”.

ونادي نفط عبادان يحتل المركز الثاني عشر في الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم برصيد 30 نقطة في الموسم الماضي.

وكان كرار جاسم، كشف، الأربعاء الماضي، عن مصادرة جوازه من قبل إدارة نادي تراكتور سازي تبريز، الذي لعب لصالحه الموسم الماضي، ومنعه من مغادرة إيران والعودة إلى العراق.

وقال إن المشرف على إدارة تراكتور سازي تبريز، أيوب ذو الفقاري، رفض منحي جواز سفري وقام بمصادرته مقابل التخلّي عن مستحقاتي المالية التي بذمة إدارة النادي”.

واعتبر اللاعب العراقي أن “الوثائق التي نشرتها إدارة نادي “تراكتور سازي تبريز” تطالبه بالتوقيع على وثيقة للتنازل عن مستحقاته المالية مقابل منحه جواز سفره”.

وتعرّض منزل اللاعب كرار جاسم في 29 من مارس/آذار الماضي، إلى هجوم ما أدى إلى احتراق سيارته الشخصية التي كانت مركونة في مرآب منزله.

يذكر أن “جاسم” سبق له تمثيل فريق نفط الوسط، وقاد الفريق إلى دور الـ16 لبطولة كاس الاتحاد الآسيوي، وأحرز مع الفريق المركز الثاني في الدوري العراقي، كما سبق أن مثَّل عدة أندية منها: الوكرة القطري والاستقلال الإيراني وتراكتور سازي خارجياً كما مثَّل الطلبة والنجف أيضاً.