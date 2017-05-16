الوحدة السوري يكتسح الوحدات الأردني ويقترب من نهائي غرب آسيا

المصدر: بيروت - إرم نيوز

اقترب فريق الوحدة السوري بشكل كبير من التأهل إلى نهائي منطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعدما تغلب على الوحدات الأردني 4 /1 اليوم الثلاثاء، على ستاد المدينة الرياضية في بيروت، ضمن ذهاب الدور قبل نهائي.

وتقدم محمد الحسن بهدف للوحدة في الدقيقة 14 ثم أضاف محمد الغباش الهدف الثاني في الدقيقة 74 من ضربة جزاء، وتبعه رجا رافع بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 77 و85، أهداف الوحدة، في حين أحرز منذر أبو عمارة هدف الوحدات الوحيد في الدقيقة 32.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 30 أيار/مايو الجاري على ستاد الملك عبدالله الثاني في عمان.

وتجمع المواجهة الثانية في الدور ذاته بين القوة الجوية العراقي ومواطنه الزوراء، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 22 أيار/مايو الجاري، والإياب يوم 29 من الشهر الجاري.

ويتواجه بطل غرب آسيا مع بطل الملحق الإقليمي للمناطق الأخرى في الدور النهائي، بحسب النظام الجديد للبطولة.

في المقابل، يتنافس أبطال المناطق الجغرافية الأخرى (آسيان، الوسط، الجنوب والشرق)، ضمن ملحق إقليمي، وبحيث يتأهل الفائز من هذا الملحق لخوض النهائي بمواجهة بطل منطقة غرب آسيا.