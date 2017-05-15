ما حقيقة التلاعب بنتائج مباريات الدوري العماني؟

المصدر: إرم نيوز

يجري الاتحاد العماني لكرة القدم تحقيقًا بعد حديث مدرب نادي الرستاق، محمد البلوشي عن وجود تلاعب في نتائج مباريات الدوري.

وكان البلوشي قد تحدث عن وجود تلاعب في نتائج مباريات الدوري، وهو ما أثار الجدل، وأدى لفتح تحقيق في الأمر حسب قناة “الكأس” القطرية.

يشار إلى أن الرستاق يحتل المركز قبل الأخير على لائحة الترتيب برصيد 17 نقطة، وقد هبط إلى الدرجة الأدنى.

في حين يحتل ظفار الصدارة برصيد 50 نقطة بفارق 3 نقاط عن الشباب الوصيف قبل جولة على نهاية المسابقة.

وفنجاء هو البطل التاريخي للمسابقة مع ظفار بـ 9 بطولات لكل منهما.