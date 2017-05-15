اليمن.. لماذا اتصل وزير الرياضة بالشاب المشارك في مسابقة ملابس ريال مدريد؟

المصدر: إرم نيوز

قال محمد حسين عبدالقوي، الشاب اليمني المشارك في مسابقة تصميم ملابس ريال مدريد الإسباني، إنه تلقى اتصالا من وزير الشباب والرياضة اليمني نايف البكري لتهنئته.

وثارت شكوك عديدة بوسائل التواصل الاجتماعي اليمنية حول مدى تقدم الشاب في المسابقة، وهو ما أحبطه ـ على حد وصفه ـ .

وشار الشاب اليمني، إلى إن وزير الرياضة أكد له صحة الخبر، مشيرا إلى أن محافظ عدن سيقوم بتكريمه، فور وصوله إلى العاصمة المؤقتة قادما من الرياض.

وأشار عبدالقوي لإرم نيوز إلى أن وزير الرياضة عرض عليه السفر إلى السعودية من أجل إثبات موهبته، في ظل صعوبة الأوضاع في عدن.

وانتشرت أنباء عن تقدم الشاب اليمني في المسابقة، مع تأكيده على أن الملابس التي سربت بصحف عالمية لنادي ريال مدريد هي من تصميم اشترك به في المسابقة.

ولم تعلن أديداس بشكل رسمي عن الفائز في المسابقة.

وأظهر عبدالقوي رسائل متبادلة مع أديداس عن مشواره في المسابقة التي يتنافس بها مصممون محترفون حول العالم.