علاء صاصي: آمال اليمن في تصفيات آسيا قائمة.. ولا أملك عروضًا (فيديو إرم)

المصدر: يوسف هجرس – إرم نيوز

أكد علاء صاصي، نجم منتخب اليمن لكرة القدم، أن الأجواء في الفترة الماضية كانت في غاية الصعوبة في بلاده، خاصة أن النشاط الكروي توقف تماماً في البلاد بسبب الحرب.

وأضاف في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، على هامش معسكر منتخب اليمن بالقاهرة، أنه عرف هذه الأجواء ويعلم أن هناك لاعبين فقدوا حياتهم وآخرين تركوا كرة القدم تماماً.

وأشار إلى أن المنتخب اليمني رغم كل هذه الصعاب يسعى للتأهل لبطولة كأس الأمم الآسيوية، موضحاً أن الآمال قائمة في الصعود لنهائيات الإمارات 2019.

وأكد أن المنتخب اليمني يسعى لتكوين جيل جديد مع عناصر الخبرة المتواجدة في الفريق بقيادة المدرب الإثيوبي إبراهام من أجل تحقيق نتائج طيبة في التصفيات.

وشدد صاصي على أنه لم يتلق أي عروض للانتقال لفريق في المرحلة القادمة، موضحاً أنه لا يرتبط بأي نادٍ ويكتفي بالتدريبات مع المنتخب اليمني.