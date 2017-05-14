الرجوب: دعم الشيخ سلمان للكرة الفلسطينية غير مسبوق تاريخيًا

المصدر: المنامة – إرم نيوز

أثنى اللواء جبريل الرجوب، رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني، على المواقف الداعمة للقضايا الكروية الفلسطينية من قبل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، واصفا أدواره بغير المسبوقة تاريخيا.

وأكد الرجوب في تصريحات نقلت عنه، اليوم الأحد، بعد أيام قليلة من استضافة العاصمة البحرينية المنامة الجمعية العمومية الـ67 للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): “أتقدم إليكم بعظيم الشكر والامتنان على حسن ضيافتكم وموقفكم المساند لقضيتنا في كونجرس فيفا الذي عقد مؤخرا في البحرين، والذي يزيدنا ثقة باستمرار وتواصل دعمكم للشباب الفلسطيني، ومنح الكرة الفلسطينية الحق في الخلاص من الجرائم التي يقترفها الاحتلال الاسرائيلي يوما بعد يوم، مخالفا كل اللوائح والأعراف والمواثيق الدولية، واثقين من مواقفكم التي لا مثيل لها في دعم الرياضة والرياضي الفلسطيني”.