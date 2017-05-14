قائمة المنتخب السوري تشهد عودة عمر السومة رسميًا

المصدر: إرم نيوز

أعلن مدرب منتخب سوريا، أيمن الحكيم، عن قائمة تضم 25 لاعبًا استعدادًا لخوض المباراة المقبلة للمنتخب السوري في تصفيات كأس العالم 2018 أمام منتخب الصين، في ماليزيا.

وشهدت القائمة تواجد نجم الأهلي السعودي، عمر السومة، وعودة اللاعبين، نديم صباغ ويوسف قلفا وأحمد ديب، فيما كان اسم نجم فريق الوحدة الدمشقي، أسامة أومري أبرز المستبعدين.

وأكد المدير الفني للمنتخب السوري، أنه سيتم انتقاء 23 لاعبًا منها قبل السفر إلى ماليزيا.

وجاءت التشكيلة المستدعاة على النحو التالي: إبراهيم عالمة، أحمد مدنية، محمود اليوسف، أحمد الصالح، عمرو الميداني، مؤيد العجان، عمرو جنيات، تامر محمد، خالد المبيض ، فهد يوسف ، عمر خريبين ، محمود المواس، نصوح نكده لي، محمد زاهر ، يوسف قلفا ، مارديك مردكيان ، نديم صباغ ، أحمد ديب ، عدي عبدالجفال ، علاء الشبلي ، حسين الجويد ، هادي المصري ، محمد الرفاعي ، فراس الخطيب ، وعمر السومة.

يذكر أن السومة كان رفض الانضمام إلى منتخب بلاده في العام 2015 إلا باعتذار رسمي من الاتحاد السوري لكرة القدم نظير الإساءات التي طالت السومة بعد رفعه شعار الثورة السورية من الاتحاد السوري.

وسيلعب المنتخب السوري مباراتين وديتين أمام كل من عُمان (يوم 2 يونيو/حزيران) واليابان (يوم 7 يونيو/حزيران) قبل التوجه إلى ماليزيا وخوض اللقاء الهام أمام التنين الصيني.