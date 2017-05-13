الاتحاد العراقي يبرئ نفسه من تغيير موعد مباراتي الزوراء والقوة الجوية في كأس الاتحاد الآسيوي

المصدر: إرم نيوز

برّأ الاتحاد العراقي لكرة القدم نفسه من تغيير موعد مباراتي نصف نهائي غرب آسيا في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، بين الزوراء والقوة الجوية.

وقالت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي، اليوم السبت: إن تغيير موعد مباراتي الزوراء والقوة الجوية، وراء قرارها بتعديل مواعيد الجولة الـ 30 من المسابقة المحلية.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد، ورئيس لجنة المسابقات، علي جبار، في تصريحات صحفية: “كان من المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 15 م الشهر الحالي، لكن الاتحاد الآسيوي قرر تأجيلها إلى يوم 22 من الشهر ذاته، وهو الأمر الذي أدّى لتغيير مباريات الجولة الـ 30 من الدوري المحلي”.

وأضاف: “لجنة المسابقات تتعامل مع جدول المنافسات بكل حيادية، ومهمتها إنجاح الدوري، نتمنى تفهم إدارات الأندية هذه الحقيقة، وكذلك إتاحة الفرصة للفريقين العراقيين للنجاح الآسيوي، خاصةً أنهما يمثلان الكرة العراقية”.

كما أشار جبار إلى أن الاتحاد العراقي حدد يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، موعدًا لإقامة مباريات الجولة الـ 30 من الدوري، موضحًا أن لجنة المسابقات ستعيد حساباتها لتحديد مواعيد المباريات المؤجلة، بعد تغيير مواعيد مباريات البطولة الآسيوية.