الريان يتجاوز لخويا ويتأهل لنهائي كأس أمير قطر

المصدر: الدوحة - إرم نيوز

انتزع فريق الريان بطاقة التأهل للمباراة النهائية ببطولة كأس أمير قطر لكرة القدم بعد تغلبه على لخويا 3/1، اليوم السبت، في الدور قبل النهائي من البطولة.

تقدم الريان بهدف سجله مصعب خضر في الدقيقة 65 عندما مرر رودريغو تاباتا كرة بينية لخضر الذي سددها مباشرة لحظة خروج الحارس من مرماه إلى داخل المرمى.

وتعادل يوسف المساكني في الدقيقة 78 عندما مرر نام تي هي الكرة داخل منطقة الجزاء للمساكني الذي قابلها بتسديد قوية.

لم تدم فرحة لخويا بالتعادل كثيرًا ففي الدقيقة 81 سجل رودريغو تاباتا الهدف الثاني للريان عندما سدد كرة رائعة من ركلة حرة مباشرة سكنت المرمى.

وأضاف رودريغو تاباتا الهدف الثاني له والثالث للريان في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عندما انطلق غارسيا بالكرة ليصبح في مواجهة حارس مرمى لخويا قبل أن يمررها لتاباتا الذي وضعها بسهولة داخل المرمى.

وسيلتقي الريان في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين السد والجيش غدًا الأحد.

يذكر أن لخويا تُوِّج بلقب الدوري القطري هذا الموسم، فيما احتل الريان المركز الثالث بالدوري.