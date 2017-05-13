الشاب اليمني يحكي.. هكذا خرجت ملابس ريال مدريد من ظلام عدن إلى أنوار سانتياغو برنابيو

المصدر: إرم نيوز - محمد عطاالله

ينتظر محمد حسين عبدالقوي، شاب يمني من عدن، أن تعلن شركة أديداس، عن الزي الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني، حتى يتأكد أنه حقق إنجازا لم يحلم به طوال حياته، بعدما اقترب من حلم كبير.

وقال محمد، الذي يبلغ 18 عاما ويدرس الثانوية العامة بإحدى مدارس عدن اليمنية لـ”إرم نيوز”: “قرأت عن مسابقة من شركة أديداس تفتح الباب أمام مصممين شباب، فقمت بالمشاركة، عبر 3 أقمصة لنادي ريال مدريد الإسباني.

وأضاف “بعد فترة وجدت صحفا عالمية من بينها ذا صن وسبورت وماركا تنشر تصميماتي كتسريب للقميص الجديد لنادي ريال مدريد”.

وتابع الشاب العدني “لم أكن أصدق نفسي”.

وكشفت تسريبات صحفية عالمية عديدة عن القميص الذي سيظهر به ريال مدريد الموسم المقبل، خلال الأيام الماضية.

القميص الجديد يبدو ممتازا للغاية ويتميز بألوان مفعمة بالحياة.

بينما يتحدث محمد حسين لـ”إرم نيوز” تنقطع الكهرباء عن مدينته، ليستكمل الحديث بعد فترة.

مدينة عدن تعاني من انقطاع شبه دائم لخدمات الإنترنت والكهرباء.

وكشف محمد، أنه علم بمسابقة أديداس من خلال خبر نشر على موقع “فوشيا“.

وأكد الشاب الذي يعمل والده مهندسا مدنيا “أرسلت لي شركة أديداس أن تصميمي حصل على العلامة الكاملة في التقييم، لم أكن أصدق نفسي”.

وأردف “لم أكن أصدق أني سأفوز لأني عربي ويمني”.

ويتنافس محمد حسين عبدالقوي مع مصممين محترفين من البرازيل واليابان والولايات المتحدة الأمريكية.

وتأهل الشاب اليمني ليصبح قميصه المرشح الأول بعدما نال التقييم كاملا “5 نجمات” بعدما اجتاز مرحلة أولى من التقييم مع عدة تصميمات أخرى.

المثير، أن محمد حسين قام بعمل استفتاء على صفحته ليشارك الناس في الألوان التي يرغبونها في قميص ريال مدريد الجديد، وبنى تصميمه بناء على ذلك التصويت.

وشارك الشاب اليمني جميع مراحل تصميم قمصان ريال مدريد مع أصدقائه على “فيسبوك”.

وأشار الشاب الذي يظهر على صفحته في الفيس بوك مرتديا زي ريال مدريد للموسم الحالي “أرسلوا لي إيميلا باللغة الألمانية، ترجمه صديق لي، قائلا “أن اختيار التصميم سيكون غدا، والمقصود اليوم السبت”.

وجائزة أديداس التي سيحصل محمد عليها إن أعلن رسميا عن فوز تصميمه بالمسابقة على فرصة السفر والتدريب على التصميم المحترف في كل مجالاته بمقر شركة أديداس، رفقة مصممين محترفين حول العالم، وهو ما سيفتح له مجالا لاحتراف ذلك العمل.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي اليمنية بفرحة غامرة مع إعلان محمد عن تقدم تصميمه في التصويت.

وقال صديق له على الفيسبوك “الملكي بتصميم يمني”.

وقال آخر ” من رحم المعاناة يولد الأمل والنجاح، ابن عدن محمد حسين عبدالقوي يفوز بتصميم قميص ريال مدريد”.

وقال آخر على صفحة محمد “فرحتي كبيرة اليوم، أولا بالمجلس الانتقالي الجنوبي، وثانيا بفوز تصميم محمد ليرتدي نجوم ريال مدريد قميصا من تصميمه”.