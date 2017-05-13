تقارير.. استقالة عدنان حمد من تدريب الوحدات الأردني

المصدر: إرم نيوز

أشارت عدة تقارير إعلامية أردنية إلى تقديم المدير الفني لفريق الوحدات، عدنان حمد، استقالته من مهمته بعد الخسارة التي تلقاها الفريق، مساء أمس الجمعة، أمام الفيصلي 0-2، الأمر الذي دعا إدارة النادي إلى عقد اجتماع طارئ وعاجل لبحث هذا الموضوع حيث استمر حتى ساعة متأخرة من ليلة الجمعة.

وقررت إدارة النادي الموافقة على الاستقالة، وإبقاء عدنان حمد مدربًا للوحدات حتى نهاية مباراة الوحدات مع فريق الوحدة السوري في لبنان، ثم فسخ العقد بالتراضي لعدم القدرة على تسجيل مدرب جديد آسيويًا خلال يوم واحد قبل سفر الفريق يوم الأحد.

وجاءت أسباب استقالة حمد بعد تعرضه لتهديدات من جماهير المارد الأخضر دون معرفة طبيعة هذه التهديدات حتى اللحظة، وحال التوصل إلى اتفاق رسمي لتسوية الأمور فإن الخيارات التدريبية المتاحة على طاولة إدارة الوحدات هي: ناصر حسان مدربًا ورأفت علي مساعدًا له، وغياث التميمي مساعدًا، وهذا الخيار مرهون بموافقة الأخير لأن رأفت لا يحمل شارة قيادة دولية.

وكان حمد قد وعد أثناء التعاقد معه بأنه سينافس على الألقاب المحلية ويحرز بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، لكن المؤشرات وقياسًا على ما يقدمه الفريق من أداء ونتائج، تؤكد أن الوحدات يسير في نفق مظلم.

وتعرّض الوحدات للخسارة الثالثة هذا الموسم أمام غريمه التقليدي الفيصلي.

فيما أشارت مصادر أخرى إلى أنه تم تعيين جمال محمود مديرًا فنيًا حتى إجراء التسجيل الآسيوي.