محمد عياش: خرجنا من اليمن بأعجوبة.. وعملي كموظف أنقذني في بلادي (فيديو إرم)

المصدر: محمد اللاهوني - إرم نيوز

قال حارس مرمى منتخب اليمن، محمد عياش: إن المشكلة الأساسية التي واجهت منتخب بلاده لإقامة معسكرات خارجية، هي كيفية خروجه من اليمن، في ظل حالة الحرب التي تعيشها البلاد في الوقت الحالي.

وأضاف في لقاء خاص مع شبكة “إرم نيوز”، على هامش معسكر المنتخب اليمني الكروي في القاهرة، أن اليمن أقام معسكرًا ناجحًا في قطر، قبل معسكر القاهرة الذي تعمل مصر على توفير كافة سبل الراحة لهم، وتذليل العقبات لإقامة معسكر ناجح يعود بالفائدة على اللاعبين.

وتابع عياش، أن المنتخب اليمني يعاني من حالة الحرب القائمة في بلاده، مؤكدًا” كما أن هناك أشخاصًا تحارب على الجبهة، فإن هناك حربًا أخرى أبطالها اللاعبون داخل الملعب، هدفها إسعاد الشعب اليمني الذي يعاني حاليًا”.

واختتم حارس المنتخب اليمني، أنه يعمل موظفًا حكوميًا في بلاده بجانب ممارسة كرة القدم، وهو ما أنقذه بعد توقف النشاط الرياضي بسبب الظروف السياسية، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين ليسوا موظفين وهؤلاء يعانون بالتأكيد لكسب قوت يومهم.

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