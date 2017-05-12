الفيصلي يقهر الوحدات ويقترب من نهائي كأس الأردن

المصدر: عمّان - إرم نيوز

اقترب الفيصلي بطل دوري المحترفين الأردني لكرة القدم من التأهل إلى نهائي الكأس المحلية بفوزه على غريمه التقليدي الوحدات 2/0 في ذهاب قبل النهائي، اليوم الجمعة.

واقتنص الفيصلي لقب الدوري للمرة الـ 33 في تاريخه يوم السبت الماضي بفضل فوزه الكبير 4/0 على ضيفه سحاب، وتعادل منافسه الجزيرة بدون أهداف مع الأهلي، بينما حل الوحدات بطل نسخة العام الماضي في المركز الثالث.

وحسم الفيصلي فوزه اليوم في الشوط الثاني بفضل هدفين لمهاجمه أوكاش جيكيفيتش، الذي وضع فريقه في المقدمة بعد مرور ساعة من البداية من ضربة رأس.

وعزز اللاعب ذاته النتيجة بركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسيحتاج الوحدات للفوز بأكثر من هدفين في مباراة العودة يوم 20 مايو الحالي.

ويلتقي الجزيرة والرمثا غدًا السبت في المباراة الثانية لذهاب قبل النهائي، والفائز منهما سيلتقي مع الفائز من الفيصلي والوحدات في النهائي يوم 24 الحالي.