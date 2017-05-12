القطري محمد الحجي نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية

المصدر: الدوحة ـ إرم نيوز

فاز محمد الحجي، مرشح قطر، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية في الانتخابات التي استضافتها مدينة بيجن الكورية الجنوبية على هامش الكونغرس رقم 80 للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، والذي تحتضنه كوريا الجنوبية من التاسع حتى 13 أيلول/مايو الجاري .

ونالت قطر ثقة الإعلام الرياضي العالمي بعد فوز مرشحها باكتساح للمنصب بعد حصوله على أغلبية أصوات الجمعية العمومية التي جددت الثقة أيضًا برئيس الاتحاد الدولي، الإيطالي جياني ميرلو، ليستمر في المنصب لولاية رابعة على التوالي تستمر حتى 2021 بعد فوزه بالتزكية .

وكان الحجي قد فاز أيضًا العام الماضي بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، قبل أن يستقيل في ظل المخالفات التي ضربت عمل الاتحاد وأسفرت عن استقالة رئيسه محمد قاسم .

وتوجّه الحجي بعد فوزه بالانتخابات بالشكر والامتنان إلى أسرة الصحافة الرياضية العالمية على الثقة التي منحته إياها الجمعية العمومية، وقال :”الحمد لله على ثقة كافة قارات العالم بالمرشح القطري ، وهذه الثقة هي بمثابة تكليف كبير للمضي قدمًا باعلاء شأن الإعلام الرياضي على مستوى العالم “.

واعتبر الحجي أن نجاحه يحسب لما تقدّمه قطر للرياضة العالمية والذي تُوّج بالنجاح باستضافة كأس العالم 2022 في قطر إضافة إلى انتزاعها العديد من الأحداث الرياضية العالمية في مختلف الألعاب.