“كونغرس الفيفا” يقر إيقاف عضوية الكويت.. واختيار البلد المنظم لمونديال 2026 العام المقبل

المصدر: المنامة ـ إرم نيوز

أقرت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس إيقاف عضوية كل من الكويت وغواتيمالا وذلك بأغلبية ساحقة خلال التصويت الذي جرى اليوم خلال الاجتماع الـ67 للجمعية العمومية (كونغرس) الفيفا في العاصمة البحرينية المنامة.

وأقر “كونغرس الفيفا” استمرار الإيقاف المفروض على الكويت منذ كانون الأول/ديسمبر 2015 بسبب “التدخل الحكومي” .

ومن بين 209 اتحادات أهلية أعضاء في الفيفا ، كشف ممثلو 197 اتحادًا عن موافقتهم على إقرار الإيقاف مقابل معارضة ثمانية اتحادات فقط لتبلغ نسبة الموافقة على التصويت 96 % فيما ارتفعت النسبة إلى 99 % في التصويت على إيقاف غواتيمالا المفروض منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016 .

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم اختيار البلد الذي سيستضيف مونديال 2026، أول بطولة كأس عالم تضم 48 منتخبًا ، العام المقبل بدلًا من انتخابها في ميعادها المخطط سابقًا في 2020.

ووافق “كونغرس الفيفا” على مقترح المجلس بإجراء التصويت في العام المقبل بالكونغرس الذي سيقام في موسكو قبل كأس العالم الذي يقام في روسيا.

وقدمت كندا والمكسيك والولايات المتحدة الامريكية ملفًا مشتركًا لتنظيم المونديال، وكانت تهدف في الأصل إلى إجراءات سريعة لإجراء انتخابات يوم الخميس، وإثبات قدرتها على تلبية المتطلبات التقنية في مرحلة لاحقة.

ولكنه منح المرشحين المحتملين ثلاثة أشهر لإبداء رغبتهم في الدخول لانتخابات 2018. ولكن بما أن قارتي أوروبا وآسيا ليستا مؤهلتين لتنظيم البطولة حيث ينظمان مونديالي 2018 (روسيا) و2022 (قطر) يرجح ألا يكون هناك مرشحون آخرون.

إلى ذلك، انتخبت الكولومبية ماريا كلاوديا روخاس واليوناني فاسيليوس سكوريس كرئيسين للجنة القيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وحصلت روخاس وسكوريس على 188 من أصل 194 صوتا صحيحا خلال اجتماع كونغرس فيفا ليحصلا على المنصبين خلفا للسويسري كورنيل بوربيلي والألماني هانز يواخيم إيكرت، اللذين لم يتم ترشيحهما بسبب الشروط الجديدة التي وضعها مجلس فيفا.

وستكون روخاس بديله بوربيلي في منصب كبير المحققين بغرفة التحقيقات فيما سيخلف سكوريس نظيره إيكرت في منصب رئيس الغرفة القضائية.