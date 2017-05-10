السر وراء وجود رئيسين للاتحاد السوداني لكرة القدم في اجتماعات الفيفا

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

تشهد اجتماعات مجلس الاتحاد الدولي (الفيفا) في البحرين حضور رئيسين للاتحاد السوداني للعبة هما الفريق عبد الرحمن سر الختم الرئيس المنتخب للاتحاد، ومعتصم سالم رئيس الاتحاد الحالي.

وهناك صراع بين الرجلين بسبب أزمة النظام الأساسي وقانون الرياضة الذي أصدرته الدولة والذي بموجبه تغير نظام الانتخابات.

ويتمسك كل طرف بموقفه، حيث أصر سالم في حواره مع قناة “أبوظبي الرياضية” خلال وجوده في البحرين على تدخل الفيفا بعدما خاطبها الأخير بتمديد فترة بقاء مجلسه لحين انعقاد الجمعية العمومية الجديدة دون اعترافها بالانتخابات التي تمت في 30 أبريل/نيسان الماضي، والتي جاءت بالفريق سر الختم.

جماعة سر الختم

يرى سر الختم في حوار مماثل مع القناة ذاتها خلال حضوره اجتماعات الفيفا في البحرين، أن قرار الفيفا بتمديد فترة بقاء الاتحاد الحالي لا علاقة له بإجراءات الجمعية العمومية، “لكنه قرر تمديد عُمر الاتحاد بناء على طلب من سالم”.

يأتي ذلك في الوقت الذي انعقدت فيه الجمعية العمومية للاتحاد وأسفرت عن فوز سر الختم، وبناء على انتخابه حضر اجتماعات الفيفا “لتوضيح وجهة نظره للاتحاد الأفريقي(الكاف) وللفيفا والمطالبة بالاعتراف بمجلسه.

ويعتقد سر الختم أن انتخابه رئيسًا للاتحاد لن يؤثر على الرياضة السودانية، حيث أكد التزامه بعدم تجميد الاتحاد وحرمان المنتخب والأندية من المشاركة الدولية “بل سيؤدي إلى معالجة الكثير من القصور”.

ورغم حضور كل منهما للبحرين، إلا أن الوضع ما زال قائمًا ونفذ الاتحاد الدولي ما جاء في خطابه بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية لحين الموعد الذي جاء بالخطاب ليستمر الصراع.