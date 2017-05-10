الكويت.. القادسية يطلب مشاركة فهد الأنصاري في بقية مباريات الموسم

المصدر: إرم نيوز

خاطب نادي القادسية الكويتي، اللجنة المؤقتة لإدارة الكرة بالكويت لإشراك نجمي الفريق فهد الأنصاري وسلطان العنزي فيما تبقى من مباريات الموسم المحلي.

وانتهت إعارة كلا من فهد الأنصاري وسلطان العنزي لناديي الاتحاد السعودي والخور القطري.

وقدم الثنائي مستويات مميزة مع نادييهما.

ولم ينته الموسم في الكويت بعد.

رضا معرفي : القادسية بصدد مخاطبة لجنة الكرة حول إمكانية مشاركة اللاعبين فهد الأنصاري وسلطان العنزي مع الأصفر فيما تبقى من مباريات الموسم pic.twitter.com/VAbo4a4flf — نادي القادسية (@QadsiaClub) May 10, 2017

وقال نادي القادسية عبر حسابه على تويتر “القادسية بصدد مخاطبة لجنة الكرة حول إمكانية مشاركة اللاعبين فهد الأنصاري وسلطان العنزي مع الأصفر فيما تبقى من مباريات الموسم”.

ومن المتوقع أن يتم رفض طلب نادي القادسية خاصة أنه لم يمر فترة انتقال بين آخر مشاركة للاعبين بقميص نادييهما الأخيرين والقادسية.