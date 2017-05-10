محمد قاسم يستقيل من رئاسة الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية .. تعرف على السبب

المصدر: كوالالمبور ـ إرم نيوز

قدم محمد قاسم استقالته من منصب رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، اليوم الأربعاء على خلفية تقرير لجنة التحقيق الخماسية التي شكلت بقرار من الجمعية العمومية في شباط/فبراير الماضي.

وفرض التقرير ، الذي قدمته اللجنة، على قاسم الاستقالة المبكرة، قبيل بدء فعاليات الاجتماع القاري المصاحب لفعاليات الكونجرس الثمانين للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية ، الذي تستضيفه العاصمة الكورية الجنوبية سول خلال الفترة من التاسع إلى 12 أيار/مايو الجاري.

وخلال كلمته أمام الجمعية العمومية، قدم قاسم اعتذاره لرئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية الإيطالي جياني ميرلو ، وللجمعية العمومية ، وللجنة التحقيق الخماسية التي يترأسها العماني سالم الحبسي ، مؤكدا عدم ترشحه مطلقا للانتخابات المقبلة لدورتين متتاليتين.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية قد صادقت بالإجماع على تقرير اللجنة الخماسية الذي قدمه الحبسي لنائب رئيس الاتحاد الدولي ، التركي عزت ايلمار ، حيث أشادت الجمعية بعمل اللجنة ومهنيتها خلال فترة التحقيق ، وما خرجت به من نتائج.

وأبدى رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية جياني ميرلو خلال كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العمومية ، أسفه إزاء سلسلة الأخطاء والتجاوزات الإدارية التي ارتكبها رئيس الاتحاد السابق.

وحددت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل موعدا لانتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد في العاصمة الماليزية كوالالمبور.