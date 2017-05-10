رسميا.. إقامة خليجي 23 بنظام المجموعتين دون النظر لموقف الكويت

المصدر: إرم نيوز

وافق رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة القدم في اجتماعهم بالعاصة البحرينية المنامة، برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اتحاد الكرة القطري، على إقامة بطولة كأس خليجي 23 بالدوحة من مجموعتين سواء شارك المنتخب الكويتي في البطولة أو لم يشارك .

وسوف تجرى قرعة خليجي 23 بالدوحة يوم 25 سبتبمر المقبل، وقبل انطلاق البطولة بثلاثة أشهر حسب اللائحة المنظمة للدورة، حيث ستقام البطولة خلال الفترة من 22 دسيمبر إلى 5 يناير المقبلين.

وسوف يتم تقسيم الفرق على مجموعتين حال مشاركة جميع المنتخبات، على أن تكون كل مجموعة من 4 فرق، أما حال عدم مشاركة الكويت فستكون مجموعة من 4 فرق والثانية من 3 فرق وبنفس نظام البطولة يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني للدور نصف النهائي للبطولة والفائزان يلعبان على اللقب.

وعادة تشارك في كأس الخليج العربي 8 منتخبات، هي السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عُمان، إضافة إلى العراق واليمن.

وأحرزت قطر لقب “خليجي 22” في الرياض، أواخر 2014، بعد فوزها في المباراة النهائية على السعودية صاحبة الأرض بهدفين مقابل هدف.