الفيفا يرفع الحظر رسميًا عن إقامة مباريات ودّية دولية في العراق

المصدر: المنامة - إرم نيوز

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الثلاثاء، رفع الحظر رسميًا عن إقامة مباريات ودّية دولية على الأراضي العراقية على أن تُقام تلك المباريات في ثلاث مدن.

وكان هناك بند بالفعل على جدول أعمال الجمعية العمومية للفيفا، التي ستجتمع في المنامة، بعد غد الخميس، ينص على مناقشة طلب العراق بالعودة لخوض المباريات الدولية على أرضه لأول مرة منذ الحظر الذي فُرض عليه عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة قبل 14 عامًا.

لكن مجلس الفيفا الذي اجتمع، اليوم الثلاثاء، في العاصمة البحرينية قرَّر رفع الحظر على إقامة المباريات الودّية الدولية “نظرًا لبقاء الأوضاع مستقرة، إضافة لإدخال عدة تحسينات على الملاعب المقترحة للاستضافة”.

والملاعب الثلاثة المقترحة ستكون في أربيل والبصرة وكربلاء.

وأضاف مجلس الفيفا في بيانه:”نتيجة لذلك فإن الجمعية العمومية للفيفا ليست بحاجة للتصويت على هذا البند في جدول الأعمال نظرًا لأنه يقع في إطار اختصاص المجلس”.