ما هي خطط الاتحاد اللبناني لكرة القدم؟.. هاشم حيدر يجيب

المصدر: بيروت ـ إرم نيوز

قال هاشم حيدر رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم إن الإبقاء على ميودراج رادولوفيتش مدربا للمنتخب الوطني يأتي عن اقتناع ورضا بالعمل الذي يقوم به وأعرب عن أمله في تأهل بلاده تحت قيادته لكأس آسيا 2019 في الإمارات.

وأضاف رئيس الاتحاد اللبناني أن المدرب القادم من الجبل الأسود، الذي تولى المسؤولية قبل حوالي عامين خلفا للإيطالي جوسيبي جيانيني الذي أقيل بعد الفشل في التأهل لكأس آسيا 2015 في أستراليا، ليس مسؤولا عن تراجع نتائج منتخب لبنان في الفترة الأخيرة.

وبعد سلسلة من النتائج المتواضعة خرج لبنان من المنافسة على التأهل لكأس العالم 2018 لكنه ما زال في سباق التأهل لكأس آسيا.

وفاز لبنان 2-صفر على هونغ كونغ في مستهل مشواره بتصفيات كأس آسيا في مارس/ آذار ويأمل أن يعود للظهور في البطولة القارية بعد غيابه عن النسخة الماضية.

وقال حيدر في مقابلة مع رويترز “دعونا نتحدث عن المرحلة الحالية ويحدوني الأمل أن نكون من المتأهلين لكأس آسيا.

“مستوى منتخب لبنان جيد مقارنة ببقية الفرق التي تنافس ضمن هذه المرحلة”.

* كلاسيكو الأساطير

وقال رئيس الاتحاد اللبناني إن مباراة قدامى برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد التي أقيمت الشهر الماضي في بيروت وحملت اسم “كلاسيكو الأساطير” لم تكن الأولى من نوعها في هذا الإطار ويسعى لبنان من خلالها لرفع شعبية كرة القدم.

وفاز قدامى برشلونة على قدامى ريال مدريد 3-2 باستاد المدينة الرياضية في بيروت أمام حوالي 25 ألف متفرج.

وقال حيدر “العام الماضي شهدنا -أيضا- إقامة مباراة العمر وحضرها العديد من النجوم. كل فترة ستكون هناك مثل هذه الأحداث. هذه الأحداث تهدف لرفع شعبية كرة القدم”.

وشهدت بيروت في سبتمبر/ أيلول الماضي “مباراة العمر” بين فريقين يقودهما الإسباني ميشيل سالغادو واللبناني رضا عنتر.

وشارك في المباراة عدد من أبرز اللاعبين السابقين مثل: الفرنسي ديفيد تريزيغيه والإيطالي ماركو ماتيراتسي والإنجليزي بول سكولز والإسباني كارليس بويول.

وأضاف حيدر “لن يكون كلاسيكو الأساطير حدثا عابرا وسنستفيد من أخطائنا فيه لنكرر التجربة. حدث بعض السلبيات، منها غياب بعض الأسماء عن المشاركة أو التصوير التلفزيوني للحدث.