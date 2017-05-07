قطر.. إلغاء دوري الرديف وإطلاق دوري تحت 23 سنة وعودة الدرجة الثانية

المصدر: الدوحة - إرم نيوز

أصدر الاتحاد القطري لكرة القدم عدة قرارات جديدة ستطبق اعتباراً من الموسم الرياضي 2017-2018، بإلغاء بطولة دوري قطر غاز ليغ “دوري الرديف”، وإطلاق بطولة دوري قطر غاز ليغ تحت 23 سنة “لأندية الدرجة الأولى”، وإعادة إطلاق بطولة دوري الدرجة الثانية، وذلك على النحو التالي:

أولاً: الفريق الأول لأندية الدرجة الأولى، يحق لكل نادٍ تسجيل (23) لاعباً يكون من بينهم ثلاثة لاعبين أجانب ولاعب واحد آسيوي وثلاثة لاعبين مقيميين.

ثانياً: الفريق الأول لأندية الدرجة الثانية، حيث يحق لكل نادٍ تسجيل (26) لاعباً في هذه الفئة من بينهم، ثلاثة لاعبين أجانب ولاعب واحد آسيوي وثلاثة لاعبين مقيمين لا تتجاوز أعمارهم 28 عاما.

ويجوز أن يكون من بين هؤلاء المقيمين لاعبان اثنان من حملة البطاقة السوداء، وفقاً لما جاء في التعميم رقم (134) والصادر بتاريخ 3/5/201، وخمسة لاعبين تحت 23 سنة “قطريين”.

ثالثاً: فئة تحت 23 سنة، يحق لأندية الدرجة الأولى ما يلي:–

أ. تسجيل عدد (23) لاعباً من بينهم ثلاثة لاعبين (3) مقيمين .

ب.يجب الاستعانة من لاعبي فئة تحت 23 سنة للمشاركة ضمن صفوف الفريق الأول بعدد لا يقل عن لاعبين اثنين، أو أكثر في قائمة المباراة والالتزام بمشاركة لاعب واحد على الأقل طيلة فترة المباراة.

ج.يحق للنادي الاستعانة بثلاثة لاعبين من الفريق الأول للمشاركة ضمن صفوف فئة تحت 23 سنة.

وتجدر الإشارة إلى أن القواعد الموضحة والواردة بالتعميم الصادر اليوم، سوف يتم تضمينها في اللوائح التي ستصدر للموسم الرياضي المقبل 2017-2018، كما سيتم تنظيم ورشة عمل للأندية لتوضيح التفاصيل المرتبطة بالتطبيقات العملية لتلك القواعد كافة، وذلك في أقرب وقت ممكن.