لاعب الطلبة العراقي يهاجم إدارة ناديه: بعت أرضي لأكمل علاجي

المصدر: إرم نيوز

نشر لاعب نادي الطلبة العراقي المصاب، سعد جاسم، بياناً كشف فيه لجماهير فريقه حجم الظلم والإهمال، بحسب تأكيده، الذي تلقاه من إدارة النادي بعد إصابته وابتعاده عن الملاعب.

وقال جاسم في بيانه، إنه حتى الآن لم يجد من الإدارة الاهتمام أو المساندة سواء المعنوية أو المالية، مضيفا: “مع طول فترة الإصابة توجهت بالسؤال لأصحاب الشأن ولم أجد أي رد أو يتصل بي أحد ليطمئن على حالتي؛ ما جعلني أكتب هذا البيان لإيضاح كل شيء”.

وأضاف: “يجب أن يعرف الجميع أنه كان لدي قطعة أرض كنت أتمنى أن أبنيها ولكن بسبب حاجتي للمال وبسبب ابتعاد إدارة النادي عني بعت كل ما لدي حتى أكمل علاجي، كيف تريدون لهذا النادي أن يصبح أفضل وكل هذا يحدث منه ضد أبنائه، وكيف لهم وجه أن يقابلونني وهم فعلوا ذلك بي”.

وشدد: “يجب أن يعرف الجمهور أن كل ما نشر أنني مع نادي الشرطة وأنهم تكفلوا بعلاجي لم يحدث، كل ما تردد مجرد إشاعات”.

وكان اللاعب أشار إلى أنه “حال استمرار الصمت فسأقرر الانتقال الى نادٍ آخر لا سيما وأن بعض الأندية تكفلت بعلاجي مقابل الانتقال لصفوفها، أو اقرر ترك كرة القدم في وقت مبكر، لأنيّ لا أملك الأجور الكافية لإجراء الفحوصات والعلاج”.

يشار إلى أن سعد جاسم قدم عروضا مميزة مع الطلبة قبل أن يتعرض لإصابة في منطقة الركبة في مباراة فريق الحسين بالمرحلة الأولى.