المالكية بطلًا للدوري البحريني لأول مرة في تاريخه

المصدر: إرم نيوز

أحرز فريق المالكية لقب الدوري البحريني، قبل جولة من نهاية الدوري، وذلك بعد فوز الحد على المحرق بنتيجة 3/2، في المباراة المؤجلة للفريقين من الجولة الـ 13، والتي أقيمت مساء اليوم السبت، في استاد مدينة خليفة الرياضية.

ويتصدر المالكية الدوري برصيد 33 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المحرق. في حين رفع الحد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس، وأصبح منافسًا على المركز الثاني.

وتقدم الحد بهدف في الدقيقة 3، عن طريق اللاعب “دايو”، بعد تمريرة من أوتشي أوغبا، بعد فاصل مهاري.

ورد المحرق سريعًا بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 9، من ركلة جزاء نفذها هداف الفريق، دوريس سالومو.

وتقدم الحد مجددًا بهدف رائع، سجله حمد فيصل الشيخ في الدقيقة 23، بعد تمريرة راشد الحوطي العرضية.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول سجل المحرق هدف التعادل، عن طريق مهدي عبداللطيف، في غفلة دفاعية للحد.

وعند الدقيقة 93 من عمر المباراة، صعق الحد لاعبي المحرق بهدف قاتل عن طريق أفضل لاعب في المباراة، راشد الحوطي، الذي أعطى فريقه الأمل في تحقيق مركز متقدم، مهديًا المالكية لقب الدوري البحريني.