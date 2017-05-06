الجيش يتجاوز أم صلال ويصعد لنصف نهائي كأس أمير قطر

المصدر: الدوحة - إرم نيوز

صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيش إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمير قطر لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على أم صلال بنتيجة 5/3 في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد عبدالله بن خليفة بنادي لخويا في دور الـ 8 للبطولة.

وبهذا الفوز سيضرب الجيش موعدًا مع السد في الدور قبل النهائي للمسابقة يوم 14 مايو الجاري، في حين يواجه الريان نظيره لخويا في الدور قبل النهائي للمسابقة يوم 13 مايو.

وأنهى الجيش، الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد عبر الأوزبكي ساردور راشيدوف في الدقيقة 9 من ركلة حرة والبرازيلي رومارينيو في الدقيقة 33 من تسديدة قوية.

ومع بداية الشوط الثاني أضاف رومارينيو هدفين متتاليين في الدقيقتين 46 و51 لكن السوري محمود المواس قلص الفارق لأم صلال بعد دقيقة واحدة من الهدف الثالث للمهاجم البرازيلي.

ولعب الجيش بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 58 بعد طرد ياسر أبوبكر وبعدها بـ 3 دقائق سجل يانيك ساغبو قائد أم صلال الهدف الثاني.

وسجل المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الخامس للجيش في الدقيقة الأخيرة لكن إبراهيما نداي قلص الفارق في الوقت بدل الضائع.