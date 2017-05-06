الفيصلي بطلًا للدوري الأردني للمرة الـ 33

المصدر: عمّان - إرم نيوز

اقتنص الفيصلي لقب دوري المحترفين الأردني لكرة القدم للمرة 33 بفضل فوزه الكبير 4/0 على ضيفه سحاب، وتعادل منافسه الجزيرة في الوقت ذاته بدون أهداف مع الأهلي اليوم السبت.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 46 نقطة بفارق نقطتين عن الجزيرة المتصدر السابق مع نهاية الجولة الأخيرة من المسابقة ليتوج باللقب.

وجاءت الأهداف بالشوط الثاني بعد انتهاء الشوط الأول دون أهداف.

وكانت البداية مع البولندي أوكاش جيكيفيتش في الدقيقة 53 وأضاف الليبي أكرم الزوي هدفين في الدقيقتين 55 و75 قبل أن يختتم يوسف النبر الأهداف في اللحظات الأخيرة.