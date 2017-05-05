رباعية بونجاح تقود السد إلى نصف نهائي كأس أمير قطر

المصدر: الدوحة - إرم نيوز

أحرز بغداد بونجاح 4 أهداف في الشوط الأول ليقود السد للفوز 4/1 على الخريطيات والتأهل لقبل نهائي كأس أمير قطر لكرة القدم اليوم الجمعة.

ولحق السد بطل كأس قطر بالريان ولخويا حامل اللقب إلى قبل النهائي ويكتمل المربع الذهبي عندما يلتقي الجيش مع أم صلال غدًا السبت.

واستهل المهاجم الجزائري أهدافه في الدقيقة 8 عندما استقبل تمريرة رائعة من القائد تشافي واستقرت تسديدته في المرمى بعد اصطدامها بالعارضة.

وأدرك الأوزبكي سنجار تورسونوف التعادل للخريطيات بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء بعد نصف ساعة.

لكن السد رد بقوة وأضاف بونجاح الهدف الثاني في الدقيقة 36 بضربة رأس إثر ركلة ركنية وعزز النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 40 بعد مراوغة لأحد مدافعي الخريطيات والحارس أحمد سفيان.

وجاء هدفه الرابع في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء.