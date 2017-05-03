هل تحتضن ملاعب العراق كلاسيكو القوة الجوية والزوراء بكأس الاتحاد الآسيوي؟

المصدر: إرم نيوز

تقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم بطلب للاتحاد الآسيوي، لإقامة مواجهتي نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي بين القوة الجوية والزوراء على ملاعب العراق.

وتقام مواجهات الأندية العراقية ومنتخباتها على ملاعب بلدان أخرى منذ قرار حظر إقامة مباريات في العراق.

ومن المتوقع أن يصدر قرار بشأن رفع الحظر عن ملاعب العراق في الـ10 من الشهر الجاري.

وفي قبل نهائي منطقة غرب آسيا بكأس الاتحاد الآسيوي يلتقي القوة الجوية مع الزوراء في مواجهة عراقية خالصة بينما يلعب الوحدة السوري ضد الوحدات الأردني في وقت لاحق هذا الشهر.

وقد يكون إقامة مباراة الذهاب بين الفريقين العراقيين في العراق أمرا صعبا لضيق الوقت بين قرار رفع الحظر يوم 10 وموعد المباراة يوم 15، وفي حالة رفع الحظر فقد يكون إقامة العودة في العراق أمرا ممكنا.

يذكر أن لجانًا عدة من الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي لكرة القدم قد زارت ملاعب العراق غير مرة تمهيدا لقرار رفع الحظر عن الملاعب.