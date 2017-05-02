القوة الجوية والوحدة والزوراء تتقدم في كأس الاتحاد الآسيوي

المصدر: بيروت – إرم نيوز

تأهل القوة الجوية العراقي، حامل اللقب، بفوزه 1-صفر على الحد البحريني، اليوم الثلاثاء.

وحسم القوة الجوية صدارة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الوحدة السوري الذي اكتسح الصفاء اللبناني 6-صفر في وقت سابق اليوم ليضمن التأهل كأفضل فريق في المركز الثاني في مجموعات غرب آسيا الثلاث.

وسجل البديل أمجد راضي هدف القوة الجوية الوحيد في الدقيقة 70 لينهي مشوار الحد بعدما توقف رصيد الفريق البحريني عند تسع نقاط في المركز الثالث.

واكتمل عقد المتأهلين إلى قبل نهائي منطقة غرب آسيا بعد تأهل الوحدات الأردني، أمس الاثنين، ولحق به الزوراء العراقي، اليوم الثلاثاء.

ففي ختام مباريات المجموعة الأولى بدا الزوراء في طريقه للخسارة أمام الأهلي الأردني لكنه انتزع التعادل 1-1 في الوقت القاتل ليقفز لصدارة الترتيب.

#القوة_الجوية يفوز على نادي الحد البحريني ويتأهل إلى الدور المقبل ليضع قدمًا في الحفاظ على لقب كأس الاتحاد الآسيوي

pic.twitter.com/xHbWeQ7BIE — العراق سبورت (@IrqSport) May 2, 2017

وتقدم أحمد العيساوي للأهلي في الدقيقة الخامسة قبل أن يتعادل علاء عبد الزهرة للفريق العراقي من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحسم الزوراء صدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة مقابل تسع نقاط للجيش السوري الذي خسر 2-1 أمام السويق العماني.

وفي قبل نهائي منطقة غرب آسيا يلتقي القوة الجوية مع الزوراء في مواجهة عراقية خالصة بينما يلعب الوحدة ضد الوحدات في وقت لاحق هذا الشهر.

ووفقًا للنظام الجديد للبطولة تم تقسيم الفرق على أساس جغرافي بواقع ثلاث مجموعات لمنطقة غرب آسيا وثلاث لجنوب شرق آسيا (آسيان) وواحدة لكل من وسط وجنوب وشرق آسيا.

وفي غرب آسيا وآسيان يتأهل الفائز بصدارة كل مجموعة إضافة لأفضل فريق يحتل المركز الثاني إلى قبل نهائي المنطقة.

ويصعد بطل كل مجموعة في المناطق الثلاث الأخرى إلى ملحق إقليمي يشارك فيه أيضًا بطل منطقة آسيان، ويلتقي بطل غرب آسيا مع بطل الملحق الإقليمي الآخر في المباراة النهائية.