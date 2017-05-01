الكويت يهزم كاظمة ويقفز لصدارة الدوري الكويتي

المصدر: الكويت - إرم نيوز

انتفض الكويت قرب النهاية ليحوّل تأخره بهدف لفوز صعب 2/1 على كاظمة ليتصدر الدوري الكويتي لكرة القدم اليوم الإثنين.

ورفع الكويت رصيده إلى 54 نقطة من 23 مباراة بفارق نقطتين عن القادسية حامل اللقب.

ووضع البرازيلي باتريك فابيانو كاظمة في المقدمة بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 24.

لكن البديل طلال جازع تعادل للكويت بتسديدة قوية من داخل المنطقة اصطدمت بالعارضة ودخلت المرمى في الدقيقة 75.

وقبل 6 دقائق على النهاية أحرز جمعة سعيد هدف الفوز بعد انفراد بالحارس. وبقي كاظمة في المركز السادس برصيد 37 نقطة.

ويحتل النصر المركز الرابع برصيد 45 نقطة بعد فوزه 1/0 على اليرموك صاحب المركز التاسع.

وسجل نايف زويد هدفين في الشوط الثاني في فوز السالمية 4/2 على الفحيحيل ليتقدم للمركز الخامس برصيد 40 نقطة.

وفي مباراة أخرى فاز الشباب 2/0 على الصليبيخات ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز 11.