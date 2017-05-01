نادي الوحدات الأردني يتقدم في كأس الاتحاد الآسيوي

المصدر: عواصم - إرم نيوز

تأهل الوحدات الأردني إلى قبل نهائي منطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد فوزه بصدارة المجموعة الثالثة بتغلبه 3/2 على المحرق البحريني اليوم الإثنين.

وفاز صحم العماني 3/1 على النجمة اللبناني في مباراة غير مؤثرة بعد أن ودع الفريقان المنافسة على التأهل.

ورفع الوحدات رصيده إلى 12 نقطة من 3 مباريات بفارق نقطتين عن المحرق الذي كان يكفيه التعادل للتأهل. وجاء صحم في المركز الثالث بـ 7 نقاط وتذيل النجمة الترتيب ولديه 4 نقاط.

وسينتظر المحرق، بطل نسخة 2008، انتهاء مباريات المجموعتين الأولى والثانية غدًا الثلاثاء لمعرفة موقفه من التأهل كأفضل فريق يحتل المركز الثاني.

وتقدم الوحدات في الدقيقة الأولى بضربة رأس من الكرواتي سيباستيان أنتيتش إثر ركلة ركنية وعزز منذر أبوعمارة تفوق الفريق الأردني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول.

وقلص دوريس سالومو الفارق للمحرق بضربة رأس في الدقيقة 48 لكن بهاء فيصل أعاد الفارق إلى هدفين لصالح الفريق الأردني عندما تابع تسديدة أبوعمارة المرتدة من حارس المحرق في الشباك في الدقيقة 59.

وسجل البديل علي جمال الهدف الثاني للفريق البحريني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء قبل ربع ساعة على النهاية وحرم عامر شفيع حارس الوحدات الفريق الزائر من إدراك التعادل بتصديه لعدة فرص خطيرة في الدقائق الأخيرة.

ووفقًا للنظام الجديد للبطولة تم تقسيم الفرق على أساس جغرافي بواقع 3 مجموعات لمنطقة غرب آسيا و3 لجنوب شرق آسيا (آسيان) وواحدة لكل من وسط وجنوب وشرق آسيا.

وفي غرب آسيا وآسيان سيتأهل الفائز بصدارة كل مجموعة إضافة لأفضل فريق يحتل المركز الثاني إلى قبل نهائي المنطقة.

ويصعد بطل كل مجموعة في المناطق الثلاث الأخرى إلى ملحق إقليمي يشارك فيه أيضًا بطل منطقة آسيان. ويلتقي بطل غرب آسيا مع بطل الملحق الإقليمي الآخر في المباراة النهائية.