علي الحبسي أفضل لاعب في ريدينغ الإنجليزي (فيديو وصور)

المصدر: إرم نيوز

اختير الحارس العُماني علي الحبسي بجائزة أفضل لاعب في فريق ريدينغ الإنجليزي للموسم الحالي 2016/2017.

وأعلن النادي المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي فوز الحارس العماني بالجائزة بعد أدائه المميز مع الفريق الذي كان قريبًا من الصعود للدوري الممتاز.

ووقع اختيار جماهير ريدينغ علي الحبسي للمرة الثانية على التوالي.

والحبسي (35 عامًا) أول لاعب يفوز بالجائزة في الفريق لموسمين متتاليين منذ فيل باركنسون في موسمي 1997/1998 _ 1998/1999.

ويملك الحبسي خبرة كبيرة حيث أمضى 10 سنوات في إنجلترا، وسبق له اللعب لأندية بولتون وويغان.

وشارك الدولي العماني في 46 مباراة هذا الموسم، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 14 مباراة.