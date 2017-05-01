لاعبان إيرانيان ينضمان للدوري العراقي

المصدر: طهران - إرم نيوز

انضم لاعبان إيرانيان لكرة القدم إلى صفوف نادي نفط الوسط النجفي أحد أندية الدوري العراقي لكرة القدم، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رياضية إيرانية.

وقالت وكالة أنباء “إيسنا”، إن قدرت بهاري لاعب نادي فرش آراي مشهد، وفرهاد توكلي لاعب نادي الحفر الأحوازي، انضما إلى نادي الوسط العراقي الذي يمثّل محافظة النجف في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، ووقّعا اليوم عقود الانتقال.

وأوضحت الوكالة نقلًا عن مصادر في الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن بهاري وتوكلي سيشاركان في تدريبات نادي نفط الوسط العراقي الأسبوع المقبل.

ونادي نفط الوسط هو أحد الأندية الرياضية في العراق، تأسس العام 2008 ومقره في مدينة النجف، وأبرز إنجازاته الفوز ببطولة دوري أندية العراق 2014/2015.