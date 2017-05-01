رئيس الإفريقي التونسي يتّهم مسؤولين أمنيين باستفزاز جمهور النادي

المصدر: محمد رجب- إرم نيوز

اتّهم رئيس النادي الإفريقي التونسي رجل الأعمال سليم الرياحي بعض المسؤولين الأمنيين باستفزاز جماهير فريقه، عصر اليوم، خلال مباراة الديربي، ضد الترجي الرياضي التونسي، في الملعب الأولمبي برادس، في العاصمة التونسية، ما ساهم في تعكير الأجواء في المدرج.

وكان الأمن التونسي تدخّل مع جماهير النادي الإفريقي واستعمل الغاز المسيّل للدموع، فما كان من الحكم إلا أن أوقف المباراة خمس دقائق، قبل أن يستأنف اللعب في ديربي العاصمة التونسية.

وقال سليم الرياحي في تصريح إذاعي، إنّ جماهير النادي الإفريقي تعرضت إلى الاستفزاز، مؤكدًا أنّ أحد القيادات الأمنية السابقة والمعزولة، كان يتدخل ويعطي التعليمات، وهو ما اعتبره “فضيحة”، وفق تصريحه.

وكانت أعمال العنف وراء إصابة 45 شخصا، 15 منهم من رجال الأمن.

وقال الرياحي في تصريحه لإذاعة “موزاييك أف أم”: ”أقف عاجزا عن الكلام حين أرى مسؤولًا أمنيًا معزولًا أو مطرودًا يعطي تعليمات لبعض المسؤولين الأمنيين في ملعب رادس، خلال المباراة.”، واصفًا ذلك بــ “الفضيحة”، ومستنكرًا منعه من الدخول إلى حجرات الملابس، خلال فترة الراحة، ما بين شوطي المباراة.

ونفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية ياسر مصباح ما جاء على لسان سليم الرياحي من اتهامات، مؤكدًا أنّ الوحدات الأمنية قامت بواجبها على أحسن ما يرام، سواء في حماية الجمهور أو مراقبة المباراة.

وأكد مصباح عدم وجود استفزازات لجماهير النادي الإفريقي، مشيرًا إلى أنّ “أطرافًا خططت لإحداث أعمال شغب”.

وتمكن الترجي التونسي من تحقيق انتصار جديد على النادي الإفريقي بهدفين نظيفين، سجلهما كل من ياسين الخنيسي وفخر الدين بن يوسف، في إطار مباريات البلاي أوف في الدوري التونسي.