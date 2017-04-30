إقامة أول مباراة في حلب السورية بعد سيطرة الجيش عليها (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

توافدت جماهير غفيرة إلى ملعب رعاية الشباب في مدينة حلب السورية لحضور اللقاء، الذي جمع نادي الاتحاد وضيفه الجيش الدمشقي في مباراة مؤجلة من الجولة الـ9 من الدوري السوري.

وعبرت الجماهير الموجودة على المدرجات عن سعادتها الكبيرة لاستضافة المدينة مباريات الدوري مجددا، وذلك بالتزامن مع تحسن الوضع الأمني في المدينة بشكل تصاعدي.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليتقدم الاتحاد “أصحاب الأرض” إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن الشرطة وبرصيد 27 نقطة لكل منهما متأخرين عن تشرين المتصدر بفارق 5 نقاط، في المقابل أصبح رصيد الجيش 25 نقطة في المركز الرابع.

وبث التليفزيون الروسي تقريرا حول المباراة، وأظهر التقرير انتشارا أمنيا مكثفا من قبل الشرطة العسكرية الروسية في الملعب وعند مداخله وخارج أسواره، في حين ينظم عناصرها دوريات ويسهرون على “استتباب الأمن” في المدينة.