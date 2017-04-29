الفيصلي يهزم البقعة ويشارك الجزيرة صدارة الدوري الأردني

المصدر: عمّان - إرم نيوز

تغلب الفيصلي 2/0 على مضيفه البقعة ليشارك الجزيرة صدارة دوري المحترفين الأردني لكرة القدم اليوم السبت قبل جولة واحدة على النهاية.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 43 نقطة متأخرًا بفارق هدف واحد عن الجزيرة المتصدر ليتأجل حسم اللقب للجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.

ويستضيف الفيصلي فريق سحاب، متذيل الترتيب برصيد 14 نقطة، في الجولة الأخيرة التي تشهد خوض الجزيرة مباراة مهمة على ملعب الأهلي.

وابتعد الوحدات حامل اللقب عن المنافسة بعدما تجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز الثالث.

سجل هدفي الفيصلي يوسف الرواشدة في الدقيقة 49 ولوكاس سيمون بعد مرور ساعة من اللعب ليزداد وضع البقعة صعوبة بعد تجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز قبل الأخير متأخرًا بفارق الأهداف عن ذات راس الذي خسر 2/1 أمام الرمثا اليوم.

ورفع الرمثا رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس فيما بقي رصيد ذات راس عند 16 نقطة في المركز العاشر ليتأجل حسم مركزي الهبوط للجولة الأخيرة أيضًا.