السد يقهر الجيش ويحرز لقب كأس قطر

المصدر: الدوحة - إرم نيوز

تُوِّج السد بطلًا لكأس قطر لكرة القدم لأول مرة بعد فوزه 2/1 على الجيش في المباراة النهائية اليوم السبت.

ورغم مشاركته في البطولة، المكونة من أول 4 فرق في الترتيب بعد نهاية الدوري، للمرة الرابعة على التوالي، لم يحرز السد اللقب من قبل، بينما تُوِّج الجيش مرتين مقابل مرة واحدة لصالح لخويا.

وحسم السد فوزه بفضل هدف رائع للجزائري حمرون يوغرطة في الدقيقة 73 بتسديدة هائلة من عند حافة منطقة الجزاء.

ووضع الجزائري الآخر بغداد بونجاح السد في المقدمة بعد 21 دقيقة عندما استقبل بقدمه اليسرى تمريرة طويلة داخل منطقة الجزاء قبل أن يضعها بقدمه اليمنى في شباك خليفة أبوبكر حارس الجيش.

وسجل الأوزبكي ساردور رشيدوف هدف الجيش في الدقيقة 38 بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء.