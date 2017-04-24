الأردن.. جماهير الوحدات تحاول الاعتداء على المدرب عدنان حمد

المصدر: إرم نيوز

كشفت وسائل إعلام أردنية عن تعرض المدرب العراقي عدنان حمد المدير الفني لفريق الوحدات لاعتداء من جماهير الفريق التي حضرت إلى تدريبات الفريق اليوم الإثنين.

وعبرت الجماهير عن غضبها من نتائج الفريق غير المرضية والتي فشل خلالها الفريق في استغلال تعثر الفيصلي بتوجيه وابل من الشتائم للاعبين والمدرب.

وأوضحت وسائل الإعلام أن عددًا من الجماهير دخلت أرضية الملعب واقتحمت التدريبات، وكان بعضهم يحمل العصي وأدوات حادة، وحاولوا الاعتداء على اللاعبين والمدرب ولكن تدخل البعض حال دون وقوع إصابات.

وأوضحت وسائل الإعلام أن المدرب العراقي لوّح بتقديم استقالته مع عدم توفير الحماية الكافية له.

في اتصال هاتفي مع المدرب العراقي قال عدنان حمد: “ما حدث في تدريبات اليوم من قبل الجماهير لم يتعدى الثرثرة، ولا يزال يربطني عقد مع الوحدات حتى نهاية الموسم الحالي”.

واعتدى عدد من جماهير نادي الوحدات على حافلة اللاعبين عقب عودتهم من التعادل مع ذات راس في الجولة الـ 20 من الدوري الأردني.