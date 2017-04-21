تعثّر الفيصلي يشعل الصراع على صدارة الدوري الأردني

المصدر: عمّان - إرم نيوز

أشعل الفيصلي المنافسة على لقب دوري المحترفين الأردني لكرة القدم بتعادله 1/1 مع ضيفه الحسين إربد، اليوم الجمعة.

ورغم التعادل احتفظ الفيصلي بالصدارة برصيد 40 نقطة بفارق 3 نقاط عن الوحدات حامل اللقب والجزيرة، منافسيه المباشرين ولكل منهما 37 نقطة، بينما بات رصيد الحسين 27 نقطة في المركز السادس.

وألغى هدف بهاء عبدالرحمن قبل النهاية بربع ساعة تقدم الحسين بهدف مبكر عبر السوري محمد زينو بعد 7 دقائق من البداية.

ويمكن للوحدات والجزيرة مشاركة الفيصلي في الصدارة في حال فوز الأول على ذات راس والثاني على الرمثا غدًا السبت.

وفي مباراة ثانية فاز منشية بني حسن 2/1 على ضيفه سحاب ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع بينما ظل سحاب في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.

وقرر الاتحاد الأردني منع جماهير الفيصلي من إدخال تيفو بلاعب الفريق الراحل خالد عوض للمباراة.

وجاء قرار الاتحاد الأردني رغم أن إدارة نادي الفيصلي خاطبته للسماح لجماهيره بإدخال التيفو خلال المباراة.

وتُوفِّي عوض الثلاثاء الماضي، بعد وعكة صحية تعرض لها مؤخرًا، حيث كان نجمًا للمنتخب الأردني وفريق الفيصلي.