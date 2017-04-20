الاتحاد الكويتي يحقق في تغريدات خالد الرشيدي

المصدر: إرم نيوز

قالت وسائل إعلام كويتية اليوم الخميس إن الاتحاد الكويتي قرر التحقيق مع الحارس خالد الرشيدي لاعب نادي السالمية بسبب تغريداته على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أثارت جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار خالد الرشيدي لاعب السالمية الجدل في الكويت بعد تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عقب خسارة فريقه أمام الجهراء في الجولة الـ 21 من الدوري الكويتي.

وكتب الرشيدي على موقع “تويتر” “منافسة غير شريفة، أتمنى فتح ملف موقع المراهنات العالمي BET 3651 على الجميع”.

وكان السالمية خسر بنتيجة 2/1 أمام الجهراء ليتجمّد رصيده عند 30 نقطة في المركز السادس، مقابل 26 نقطة للجهراء في المركز الثامن.

وسيطرت حالة من التأهب على الاتحاد الكويتي لكرة القدم، بعد تشكيل لجنة خاصة مهمتها وضع جميع مباريات الدوري الكويتي والمراحل السنية تحت مجهرها لمعرفة ما إذا كان هناك تلاعب في النتائج بسبب المراهنات.

كما ستتابع اللجنة ما ينشر في الصحف الكويتية عن وجود شبهة تلاعب بسبب المراهنات، على أن يتم إخضاع من يثبت تورطهم في وقت لاحق للتحقيق.