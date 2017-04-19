قطر يهزم الشحانية ويتأهل رسميًا لدوري المحترفين القطري

المصدر: الدوحة ـ إرم نيوز

عاد فريق نادي قطر إلى بطولة الدوري القطري للمحترفين للموسم المقبل، بتأهله رسميًا لمصاف الكبار بعد غياب موسم واحد قضاه في دوري الدرجة الثانية، وذلك بعد فوزه 1 / صفر على الشحانية في المباراة الفاصلة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء باستاد عبد الله بن خليفة بنادي لخويا.

وسجل إبراهيم جمال هدف قطر الوحيد في الدقيقة 61.

وهبط الشحانية إلى الدرجة الثانية، ولحق بالوكرة ومعيذر اللذين احتلا المركزين الثالث عشر والرابع عشر في الدوري القطري للمحترفين هذا الموسم.

وكان نادي قطر قد هبط إلى الدرجة الثانية في موسم 2015 / 2016 بعد أن حل في المركز الثالث عشر (قبل الأخير) في ترتيب بطولة دوري المحترفين.

وجاءت المباراة الفاصلة قوية ومثيرة خاصة في شوطها الثاني، وبعد أن تقدم قطر بالهدف، حيث اشتعل اللقاء من جانب الشحانية، الذي اندفع بكل لاعبيه وراء الهجوم من أجل التعادل، وسنحت له فرص عديدة اهدرها لاعبوه أمام المرمى القطراوي، وفي المقابل تراجع قطر بكل لاعبيه للدفاع عن الهدف الثمين وقاتلوا بقوة، واعتمد في نفس الوقت على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة كبيرة على مرمى الشحانية خاصة بعد اندفاع كل لاعبي الشحانية وراء الهجوم.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع حصول اللاعبين محمد سالم الربيعي مدافع نادي قطر، وسانتوس لاعب الشحانية على البطاقة الحمراء بسبب الاحتكاك بينهما.

وعقب إطلاق الحكم صافرة النهاية، انطلقت أفراح لاعبي قطر بالفوز والعودة إلى دوري نجوم قطر من جديد، وانطلقت أيضاً أفراح الجمهور القطراوي الذي ساند فريقه في المدرجات.

وأعرب عبدالله مبارك مدرب فريق نادي قطر لكرة القدم عن سعادته البالغة بفوز فريقه 1 / صفر على الشحانية.

ووصف مبارك انتصار فريقه بـ(الحقيقي) بالنظر إلى الظروف الصعبة التي واجهها الفريق في طريق العودة إلى دوري المحترفين مرة أخرى بعد غياب موسم واحد في دوري الدرجة الثانية.

وقال مبارك، في تصريحات صحفية، بعد المباراة، نقلها الموقع الرسمي للنادي: “العودة لدوري المحترفين تعتبر نجاحًا كبيرًا لفريق قطر الذي تغلب على الظروف وأظهر روحًا عالية وقدم مباراة كبيرة وقد شكلت الروح القتالية لدى اللاعبين والحماس سرًا من أسرار هذا الانتصار والتأهل المستحق”.

وأوضح المدرب القطري: “أنا سعيد للغاية بتحقيق هذا الإنجاز لأنها المرة الثالثة التي أنجح فيها في الصعود إلى دوري المحترفين مع فرق مختلفة حيث صعدت بلخويا والأهلي والآن مع نادي قطر، وهو إنجاز خاص أعتز به لأنه يعكس قيمة المدرب المواطن الذي يمتلك القدرة على النجاح رغم الظروف”.

وقدم عبدالله مبارك الشكر لإدارة نادي قطر على الدعم والمساندة في ظروف صعبة كان فيها ضغط كبير على اللاعبين، سواء في الجانب الإعلامي أو ضغط المباراة، ولكن الإدارة ساندت الفريق واللاعبين ودعمتهم وأقامت معسكرًا خارجيًا في الإمارات، وهذا حافظ على تركيز اللاعبين لينجح قطر في تحقيق الفوز والعودة لدوري المحترفين بعد أن حسم المواجهة في أرض الملعب .