قطر ترفع الإيقاف عن تعاقدات الأندية قريبا

المصدر: الدوحة ـ إرم نيوز

كشف الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الأربعاء عن إصدار تعميم قريبا برفع إيقاف تعاقدات الأندية، وإعطاء الحق لجميع الأندية القطرية من جديد في التعاقد مع اللاعبين والمدربين المحليين والأجانب.

وقال رئيس اتحاد الكرة القطري في تصريحات صحفية أن القرار السابق بإيقاف التعاقدات للأندية كان مؤقتا، ولكن بعد اعتماد لجنة رقابة مالية من داخل الاتحاد القطري والجهات المختصة وفق اللوائح ستنتهي هذه الأزمة.

وعقدت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد القطري اجتماعا أمس الثلاثاء، حيث وافق أعضاؤها على تشكيل لجنة دائمة للرقابة المالية، وسيتم تشكيلها بعد انتهاء لجنة النزاهة المالية من وضع اللائحة الخاصة بها.

وأشار الشيخ حمد أن إصدار قانون للنزاهة المالية يتطلب أن تكون هناك لجنة للرقابة المالية على الأندية، بحيث لا تتعدى مصروفات النادي إيراداته أو أن تكون المصروفات بنسبة 85 أو 90% من إيراداته ، وهذا الأمر كما أوضحت خلال اجتماع الجمعية العمومية سيكون في مصلحة الأندية كما أنه يعمل على حفظ الحقوق المالية للاعبين .

وأضاف رئيس الاتحاد أن الموافقة جاءت من أعضاء العمومية ، واعتمدت على تغيير لائحة النظام الأساسي للاتحاد ، وإضافة بند جديد بتشكيل لجنة للرقابة المالية على الأندية ، مؤكدا أن الموافقة على تشكيل لجنة للرقابة المالية سيعود بالنفع بالنسبة للأندية واللاعبين.

وكشف الشيخ حمد أن وجود لجنة الرقابة المالية أمر معمول به على مستوى العالم ، وأن هناك الكثير من الأندية التي تقوم بصرف مصروفات أكثر من إيراداتها ، وهو ما يتطلب أن توازن هذه الأندية بين مصروفاتها وإيراداتها ، مؤكدا أنه ستكون هناك عقوبات على الأندية المخالفة والتي لن تلتزم بالقرارات الجديدة.