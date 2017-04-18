القوة الجوية العراقي يهزم الصفاء اللبناني ويتصدّر مجموعته بكأس الاتحاد الآسيوي

المصدر: صيدا - إرم نيوز

اقتنص القوة الجوية العراقي صدارة المجموعة الثانية لمنطقة غرب آسيا في دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي، بعد فوزه على الصفاء اللبناني 2-0، اليوم الثلاثاء، على استاد سعود بن عبدالرحمن في الدوحة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية لمنطقة غرب آسيا في دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي.

وضمن المجموعة ذاتها تغلب نادي الحد البحريني على الوحدة السوري 2 /صفر على الملعب البلدي في صيدا.

ويتصدر القوة الجوية ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من خمس مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام الحد، مقابل 8 نقاط للوحدة ونقطة للصفاء.

وسجّل اللبناني علي السعدي لاعب الصفاء هدفًا بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 28 وأضاف أمجد راضي الهدف الثاني في الدقيقة 38 من ضربة جزاء.

وأكمل الصفاء المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد اللاعب قاسم ليلى في الدقيقة 37، وأهدر علي السعدي ضربة جزاء للفريق اللبناني في الدقيقة 85.

وفي صيدا سجل محمد الداود هدفي الفوز لصالح الحد في الدقيقتين 59 و76.

وتُقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم 2 آيار/مايو المقبل، حيث يلتقي الصفاء مع الوحدة على ستاد المدينة الرياضية في بيروت، والحد مع القوة الجوية على ستاد البحرين الوطني في المنامة.

ويتأهل إلى الدور قبل النهائي لمنطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني.