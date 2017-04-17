النجمة اللبناني يخطف التعادل من الوحدات الأردني في كأس الاتحاد الآسيوي

المصدر: عمّان - إرم نيوز

أصبحت صدارة الوحدات الأردني للمجموعة الثالثة في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهددة بعد تعادله 1/1 مع مضيفه النجمة اللبناني ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة اليوم الإثنين.

وستكون الفرصة سانحة أمام المحرق البحريني لانتزاع الصدارة إذا فاز على ضيفه صحم العُماني في وقت لاحق اليوم.

ويملك الوحدات 9 نقاط من 5 مباريات بفارق نقطتين عن المحرق بينما يتساوى صحم والنجمة برصيد 4 نقاط.

وبدا أن الوحدات في طريقه للفوز عندما تقدم عبر الأوغندي حسن واساوا الذي سجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 84.

لكن السوري عبدالرزاق الحسين أنقذ الفريق اللبناني من الخسارة وأدرك التعادل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء قبل دقيقتين على النهاية.

وحرم القائم الوحدات من انتزاع الفوز بعد تسديدة من بهاء فيصل من خارج المنطقة كما تألق محمد عبدالمولى حارس النجمة في التصدي ببراعة لتسديدة فادي عوض في الدقيقة الأخيرة.

ويتأهل إلى الدور نصف النهائي لمنطقة غرب آسيا متصدرو المجموعات إلى جانب أفضل فريق يحتل المركز الثاني.