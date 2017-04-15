الفيصلي يهزم الصريح ويعتلي صدارة الدوري الأردني

المصدر: عمّان - إرم نيوز

أحرز بهاء عبدالرحمن هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع لينتزع الفيصلي فوزًا ثمينًا 2/1 على الصريح ويعتلي صدارة دوري المحترفين الأردني لكرة القدم بفارق نقطتين عن الوحدات والجزيرة اليوم السبت.

وبات رصيد الفيصلي 39 نقطة قبل 3 جولات على النهاية بفارق نقطتين عن الوحدات والجزيرة فيما تجمد رصيد الصريح عند 14 نقطة في المركز الأخير.

وتابع عبدالرحمن تسديدة داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في شباك الصريح في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكان إبراهيم الزواهرة لاعب الفيصلي سجل هدفا بضربة رأس قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين ليلغي تقدم الصريح بهدف سجله أزورا إيمانويل من ساحل العاج في الدقيقة 32 بتسديدة أرضية قوية.