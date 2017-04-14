نبيل معلول يرفض تدريب المنتخب العراقي

المصدر: إرم نيوز

رفض المدرب التونسي نبيل معلول، الجمعة، عرضًا مغريًا لتولي تدريب المنتخب العراقي الأول لخلافة المقال راضي شنيشل.

وأكد معلول في تصريح لصحيفة “الصباح” التونسية، بأنه رفض عرضًا رسميًا من الاتحاد العراقي لكرة القدم لتولي تدريب المنتخب الأول على اعتبار أنه من المرشحين لتدريب منتخب بلاده.

وسبق لمعلول تولي تدريب منتخب الكويت قبل أن يغادره بسبب العقوبات المفروضة على الاتحاد الكويتي لكرة القدم من الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).

ويعمل المدرب التونسي حاليًا محللًا لقنوات beIN SPORTS الرياضية.

وكان الاتحاد العراقي أقال شنيشل الأسبوع الماضي بسبب سوء النتائج التي حققها الفريق في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم التي ستقام بروسيا 2018.

وسيستضيف المنتخب العراقي اليابان في 13 يونيو القادم، ثم يحل ضيفًا على تايلاند في 31 أغسطس قبل أن يستضيف الأبيض الإماراتي في الخامس من سبتمبر القادم في ختام التصفيات.