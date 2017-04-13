الوحدات يستغل تعثر الجزيرة وينتزع صدارة الدوري الأردني

المصدر: عمّان - إرم نيوز

استغل الوحدات تعثر الجزيرة بتعادله 3/3 مع مضيفه ذات راس ليعتلي قمة دوري المحترفين الأردني لكرة القدم بفارق الأهداف بفضل فوزه 1/0 على شباب الأردن اليوم الخميس.

ورفع الوحدات حامل اللقب، الذي سجّل البرازيلي فرانسيسكو رودريغيز هدفه الوحيد في الشوط الثاني رصيده إلى 37 نقطة من 19 مباراة قبل 3 جولات على النهاية متساويًا مع الجزيرة.

ويتقدم الفريقان بنقطة واحدة على الفيصلي صاحب المركز الثالث الذي يستطيع الانفراد بالصدارة إذا هزم الصريح بعد غد السبت.

وفرط الجزيرة في تقدمه 3/1 بعدما سجل عمر الشلوح وسامر السالم هدفين لذات راس المهدد بالهبوط في الشوط الثاني.

وسجل للجزيرة عبدالله العطار في الدقيقة الأولى وفراس شلباية ومحمد طنوس في الدقيقتين 33 و37.

وفي مباراة أخرى فاز البقعة 2/1 على منشية بني حسن ليتقدم للمركز التاسع برصيد 16 نقطة بينما بقي المنشية في المركز الرابع برصيد 33 نقطة.