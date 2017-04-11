اتحاد الكرة العراقي يقدم عرضًا للبرازيلي ماركوس باكيتا

المصدر: إرم نيوز

قدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، عرضًا للمدرب البرازيلي ماركوس باكيتا، لتدريب المنتخب الأول لكرة القدم خلفا للمدرب المقال راضي شنيشل.

وأقال الاتحاد العراقي لكرة القدم شنيشل،بعد المستوى الضعيف الذي قدمه أسود الرافضين في تصفيات كأس العالم.

ويمتلك باكيتا سجلاً مميزًا في منطقة الخليج العربي غير أن تجربته الأخيرة مع الزمالك المصري لم تكن موفقة.

وعقد اتحاد الكرة العراقي اجتماعًا طارئًا لمناقشة المقترحات التي قدمتها اللجنة الأولمبية والمقترحات التي خرج بها مؤتمر النخب الرياضية، وتم خلاله اتخاذ قرار إقالة شنيشل.

ويحتل المنتخب العراقي المركز الخامس في المجموعة الثانية لتصفيات كأس العالم 2018 عن قارة آسيا، حيث جمع 4 نقاط فقط وخرج رسميًا من سباق التأهل.