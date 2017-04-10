اندماج ناديي الجيش ولخويا القطريين تحت مسمى “نادي الدحيل”

المصدر: إرم نيوز

أعلنت وزارة الثقافة والرياضة القطرية دمج ناديي لخويا والجيش تحت اسم نادي الدحيل الرياضي، وذلك اعتبارا من الموسم المقبل.

وأصدرت ووزارة الثقافة والرياضة بيانا، اليوم الاثنين، أشارت فيه إلى تقدم نادي لخويا بطلب لدى الوزراة لاتخاذ إجراءات إشهار نظام أساسي جديد للنادي، وتعديل مسماه إلى نادي الدحيل.

وجاء في البيان أن الدمج سيكون نافذا اعتبارا من الموسم المقبل، على أن تشكل لجنة لاستكمال إجراءات الدمج والإشراف عليها من قبل ممثلين من الناديين والجهات ذات الصلة ورئيس الرابطة القطرية للاعبين، وبرئاسة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وستعمل اللجنة على ضمان سير الإجراءات بما يتوافق مع الضوابط واللوائح المحلية.

وأحرز لخويا لقب دوري نجوم قطر للمرة الخامسة في تاريخه في وقت سابق من الشهر الجاري ليواصل فريق المدرب الجزائري جمال بلماضي هيمنته على كرة القدم المحلية، إذ توج للمرة الخامسة في سبعة مواسم، ولم يكسر سيطرة لخويا في السنوات الأخيرة إلا السد في 2013 والريان الموسم الماضي.

وطبقا لما تضمنه خطاب الناديين فإن الدمج سيكون نافذا اعتبارا من الموسم الرياضي المقبل، على أن تشكل لجنة لإتمام إجراءات الدمج والإشراف عليها من ممثلين عن كل من الناديين والجهات ذات الصلة ورئيس الرابطة القطرية للاعبين وتحت إشراف رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم.

وأضاف البيان: “ستعمل اللجنة على ضمان سير الإجراءات بما يتوافق مع اللوائح المحلية والدولية ووفق المبادئ والقواعد المقررة في هذا الشأن وقد تم التأكيد في هذا الصدد على ضرورة استيفاء جميع المتطلبات والضوابط والإجراءات الخاصة بالاتحادات والهيئات الرياضية المعنية الوطنية والدولية وما تقرره في شأن المشاركات الرياضية ذات الصلة، وذلك إعمالا لما ورد بالكتابين المذكورين واللوائح والنظم الخاصة بالاتحادات والهيئات الرياضية ذات الصلة”.

وينافس في دوري النجوم حاليا 14 فريقا وحسم لخويا اللقب قبل جولة واحدة من النهاية، بينما ضمن الجيش احتلال المركز الرابع.